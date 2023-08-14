В посёлке под Новосибирском отремонтируют водоочистную станцию

Жители посёлка Сосновка под Новосибирском пожаловались на качество воды.

Прокуратура Новосибирского района провела проверку по обращению жителей о несоответствии установленным нормам качества воды в поселке Сосновка. В ходе проверки были выявлены нарушения, после чего прокурор обратился в суд с иском о приведении качества воды в соответствие с требованиями СанПиН. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жители поселка Сосновка в Новосибирском районе обратились в прокуратуру с жалобой на качество воды. Проверка выявила нарушения, и прокурор подал иск в суд, чтобы обеспечить жителей питьевой водой надлежащего качества. Решением суда было требовано реконструировать систему водоснабжения до октября 2023 года.

Администрация Кубовинского сельсовета заключила контракт на реконструкцию системы водоснабжения в Сосновке. Прокурор Новосибирского района также отправился на место, чтобы наблюдать за прогрессом работ. На момент публикации работы идут по плану.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском сквере Новосибирска по решению суда снесли бургерную Carl's Jr. Примечательно, что Park Cafe и Перчини не начинали сносить: их владельцы даже не искали себе другое место.

Также в Первомайском сквере Новосибирска снесли скульптуру в форме сердца. Экскаватор приподнял каменную глыбу, и повалил с постамента на плитку парка. К счастью, она уцелела, а подрядчика позже оштрафовали за небрежное обращение со скульптурой. Сердце восстановят и перенесут в сад имени Дзержинского.