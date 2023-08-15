Школьница сломала позвоночник, сбегая из квартиры педофила

В Ижевске 15-летняя девочка сломала позвоночник, сбегая из квартиры педофила.

Школьница из Ижевская спрыгнула с четвёртого этажа, сбегая из квартиры педофила, и сломала позвоночник. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

Известно, что 15-летняя девочка пришла домой к 34-летнему мужчине. Он начал агрессивно приставать к ребёнку, однако школьнице удалось вырваться и выпрыгнуть в окно.

Девочку госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника. Мужчину объявили в розыск. Ранее нарушитель был судим за хранения наркотиков.

Напомним, что в Черепановском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который подозревается в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней девочки.

Ранее в Довольненском районе Новосибирской области был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки.