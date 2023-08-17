Авиакомпания «Сибирь» прокомментировала отказ в посадке 5 пассажиров в самолёт

В Новосибирске пятерых пассажиров самолёта не взяли на борт из-за нехватки мест.

В среду, 16 августа, в аэропорту «Толмачёво» в Новосибирске пятерых пассажиров не пустили на борт трансферного самолёта из-за плохой погоды и задержке рейсов различных авиакомпаний с нескольких городах Сибирского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Сибирь».

На рейсе S7 2504 из Новосибирска в Москву 16 августа не смогли улететь пять человек. Это случилось из-за того, что в аэропорту скопились пассажиры, которые уже ранее потеряли свои стыковки. В самолёте, который предназначался для их трансфера, также находились трансферные пассажиры с другого рейса. Из-за этого 5 человек не смогли улететь назначенным по билету рейсом.

Пассажирам рейса выдали карту номиналом 5 тысяч рублей в качестве компенсации, предложили напитки и питание, а также переназначили билеты на следующие 2 рейса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на рейс «Победы» Сочи – Красноярск мужчину не пустили мужчину из-за скандала, и его 13-летней дочери пришлось лететь одной. Авиакомпания «Победа» сняла с рейса Сочи –Красноярск пассажира, который летел вместе со своей 13-летней дочерью. Как объяснил мужчина, это произошло из-за проблем с ручной кладью, в авиакомпании же придерживаются версии дебоширства. По мнению мужчины, его багаж легко поместился в калибратор, и у служащих не было претензий к ручной клади. Однако, когда они с дочерью заходили в салон самолёта, его ручную кладь решили проверить повторно – на этот раз она не влезла из-за жёсткой ручки. Тогда сотрудники авиакомпании якобы подняли шум и сняли его с рейса.