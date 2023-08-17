Девушку-трансгендера из Новосибирска обвиняют в призывах к экстремизму

В Новосибирске девушку-трансгендера обвиняют в призывах к экстремизму.

В Новосибирске девушку-трансгендера отправили под подписку о невыезде за призывы к экстремизму. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

По данным собеседника, на девушку открыли уголов дело. Она обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности. Обвиняемая вела телеграмм-канал, в котором негативно писала о СВО. Сотрудники ФСБ обыскали квартиру, в которой она живет вместе с партнером. У них изъяли документы и технику. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Обвиняемая сменила документы несколько месяцев назад до того, как вступил в силу закон о запрете смены пола.