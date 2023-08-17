Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал мать мобилизованного из Новосибирска тварью

Мать мобилизованного из Новосибирска пожаловалась на оскорбления «Гоблина».

Блогер, писатель и публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска из-за вопроса о сроках службы мобилизованных. Об этом пишет издание «Новая Сибирь».

По информации СМИ, мать мобилизованного считает, что государство должно установить сроки службы мужчинам, которых призвали на СВО по частичной мобилизации. Для этого она обратилась за поддержкой к «Гоблину», однако он не стал поддерживать её в этом вопросе.

По словам женщины, Пучков начал выяснять, под чьим руководством работает группа женщин, зачем «раскручивает истерику». В последнем сообщении он написал ей: «Вы либо дура, ничего не соображающая, либо проплаченная тварь». Затем отправил мать военного в черный список, утверждает издание.

Журналистам женщина пояснила, что не собирается подавать на Пучкова в суд, так как ее дело уже рассматривает Администрация президента. Ее обращение было переправлено в Роскомнадзор.



Напомним, в Новосибирске стали известны подробности конфликта на игровой площадке.