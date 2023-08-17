Молодой бизнесмен из Новосибирска получил грант на импортозамещение

Молодой бизнесмен из Новосибирска Епишин получил грант в размере 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Молодой предприниматель из Новосибирска Илья Епишин получил грант на развитие своего стартапа, который занимается производством импортозамещающих устройств. Об этом сообщили в Минпромторге Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что в условиях санкционного давления, многие зарубежные поставщики контроллеров управления покинули российский рынок. Илья Епишин увидел в этом возможность и открыл компанию по разработке и производству контроллеров. Он планирует занять нишу и масштабировать бизнес с привлечением государственной поддержки.





Он решил разрабатывать и производить контроллеры управления, которые позволяют программировать алгоритмы действий для оборудования. Рынок показал, что возник дефицит простых и узкоспециализированных контроллеров, и многие производители ушли. Оставшиеся более дорогие решения общего назначения не всегда имеют доступные комплектующие. Потребность в устройствах отмечается в различных сферах, от промышленности до ЖКХ.

Илья Епишин выбрал более нишевое направление для развития своего бизнеса, где возможно конкурировать молодой компании. Сегодня основными заказчиками контроллеров являются промышленные предприятия, например, производители шкафов управления или решений с гидравлическим оборудованием. Также предприниматель завершает разработку контроллера для сегмента HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование).

Компания Ильи Епишина находится на начальном этапе развития. Предприниматель примеряет различные бизнес-модели, формирует концепцию и ищет возможности для роста. В планах перенести деятельность на ООО, зарегистрировать товарный знак, создать продуманную продуктовую линейку и выйти на экспорт. Для развития помогают возможности государственной поддержки для молодых предпринимателей.

В 2022 году Илья Епишин прошел обучающую программу «Азбука предпринимательства» в центре «Мой бизнес». Курс позволил структурировать знания о том, как строить свое дело, а также открыл возможность к грантовой поддержке для молодых предпринимателей от регионального министерства промышленности и торговли. Конкурсная комиссия высоко оценила проект Ильи Епишина и выдала ему грант в размере 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Полученные средства предприниматель потратил на закупку производственного оборудования.

В 2023 году Илья Епишин участвовал в бизнес-ускорителе А:СТАРТ для инновационных стартапов в области приборостроения, информационных технологий, нано-биотехнологий и медицины. Разработчик контроллеров успешно завершил программу и получил резидентство в бизнес-инкубаторе Академпарка. Это позволит укрепить компанию и выйти на стабильные показатели прибыли. Недавно Илья Епишин также получил поддержку от Фонда содействия инновациям (ФСИ) по программе «УМНИК», которая направлена на поддержку молодых ученых в реализации инновационной деятельности.

Напомним, экономист из Новосибирска рассказал о ценах после падения курса рубля.