Под Новосибирском экологи заявили об отравлении рыбы и животных в Оби

В посёлке Огурцово Новосибирской области местные жители заметили пену, вытекающую из трубы и впадающую в Обь, живность в округе от этого ЧП вымерла.

Историю с «плывущими по Оби мешками» Сиб.фм рассказала многодетная масть Ксения, которая живёт на улице Штормовой в Огурцово. Так белую химическую пену описала дочь женщины, сама же Ксения уже нашла источник.

«Я выскочила на речку – смотрю, какая-то пена. Вспомнила, что недели две назад у нас тут уже видели пену на ГЭСе,

- рассказала Сиб.фм многодетная мать. – Я смотрю, откуда она – вижу эту трубу. Также смотрю: валяется какое-то неизвестное животное, тут же в речке. Всё это льётся из трубы».

Как говорит Ксения, да и другие местные жители, вокруг стояла такая вонь тухлятиной, что беременной матери трудно было там находиться. Между тем, рыбаки продолжают ловить рыбу на продажу.

«Такую картину здесь наблюдают недели две последние. Пену выпустят, она пройдёт. Люди говорят, что выше стоит автомойка, возможно, выбросы оттуда»,

— предполагает многодетная мать.

Местные жители вызывали уже на место и санитарно-эпидемиологическую службу, и представителей администрации Советского района, и Рыбохрану. Сейчас решили написать заявление в природоохранную прокуратуру. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, ситуацией заинтересовались уже представители Всероссийского общества охраны природы в Новосибирской области.