Под Новосибирском нашли труп хозяйки концлагеря для животных

Труп хозяйки «приюта» для животных обнаружили среди собак жители Новосибирской области.

Неделю назад в деревне Евсино Искитимского района под Новосибирском местные жители нашли труп хозяйки концлагеря для животных. Тело обнаружили спустя пять дней среди собак. Животные подняли громкий лай, что заставило соседей проведать женщину. Об этом сообщили в «Исктимской газете».

Жители Евсино считали владелицу животных «затворницей» и пытались обходить её дом стороной. В размороженном хлеву проживало около 70 кошек и собак. Она держала их на коротких цепях и в тесных клетках.

Зоозащитники пытались помочь животным и даже предлагали забрать их, однако женщина была против. В результате хозяйка не справилась с обеспечением своих питомцев и дом покрылся грязью. Вместе с женщиной умерли сразу несколько собак. Есть версия, что она кормила животных просроченными продуктами и точно так же, возможно» питалась сама.

Как отмечает волонтёр одного из новосибирских приютов для животных Екатерина Налетова, женщина взвалила на себя слишком большой груз.

«Конечно, изначально причина всего этого кроется в том, что кто-то наигрался и выбросил собаку или кошку. Добрый человек подобрал одну, другую. А потом не осталось сил, и проблемы с ментальным здоровьем привели вот к этому», — объяснила она.

Сейчас во дворе из сорока собак осталось лишь двадцать, остальных же волонтёры забрали в приюты Новосибирска.



«Теперь самое главное, чтобы жители не устроили животным самосуд. В самое ближайшее время все собаки отправятся в приюты, где им окажут медицинскую помощь и постараются найти хороших хозяев», — сказала глава Шибковского сельсовета Наталья Самусенок.

Напомним, что хозяйке шпица из Новосибирска предложили самой доставать тело питомца из шахты лифта.