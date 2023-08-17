Подросток из Новосибирска планировал теракт в здании МВД

Подростки из экстремисткой организации планировали взорвать здание МВД в Новосибирске.

Суд вынес приговор жителю Новосибирска, готовившему теракт в одном из зданий МВД. Также перед судом предстал его сообщник, проживающий в Новотроицке. Оба обвиняемых являются несовершеннолетними и оба входили в состав запрещенной Верховным судом РФ террористической организации «National Socialism/White Power».

По версии следствия, 17-летний житель Новосибирска, в августе 2022 года изготовил самодельное взрывное устройство и планировал его подрыв в здании паспортно-визового сервиса МВД. Мотивом преступления была национальная ненависть к выходцам из стран Центральной Азии.

Сотрудники ФСБ предотвратили планы экстремистов и задержали их. При обыске у новосибирца были найдены данные, подтверждающие его причастность к деятельности "NS/WP", мобильный телефон с перепиской по подготовке к теракту, а также химические компоненты и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

Суд признал обоих обвиняемых в участии в деятельности террористической организации и назначил им наказание. Сибиряк 4 года лишения свободы за приготовление к террористическому акту и участие в деятельности запрещенной организации.

Второй обвиняемый был осужден за участие в деятельности запрещенной организации и получил 3 года лишения свободы. Оба будут отбывать свое наказание в воспитательной колонии.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области мужчину осудили за убийство девятилетней давности.