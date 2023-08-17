С 1 сентября в России некоторые случаи бесплатной медпомощи будут платными

В майском документе представлены ситуации, в которых медучреждения могут потребовать оплату за услуги, даже если они доступны через ОМС.

В середине мая, правительство представило документ, который устанавливает новые стандарты для предоставления медицинской помощи. Новое постановление не лишает граждан права на бесплатную медицинскую помощь, а устанавливает обстоятельства, при которых определенные услуги могут быть предоставлены за плату.

Список случаев включает в себя:

ситуации, требующие неотложной помощи при внезапных острых заболеваниях, которые, тем не менее, не представляют угрозу для жизни;

случаи индивидуального медицинского наблюдения без соответствующих показаний;

проведение обследований и госпитализация, не согласованные с врачом, а осуществляемые исключительно по личному желанию пациента;

назначение лекарств, не включенных в перечень жизненно важных и наиболее необходимых медикаментов, а также тех, что не были приобретены стационаром с использованием бюджетных средств;

анонимное оказание медицинской помощи.

Также согласно постановлению, анонимная медицинская помощь станет платной во всех случаях, за исключением ситуаций, когда пациент находится на грани жизни и смерти. Однако стоит отметить, что получение анонимной помощи по ОМС не было возможным и ранее, поэтому данное изменение в нормативных документах лишь согласовывает их взаимодействие.

Действие этого документа начнется с 1 сентября 2023 года.

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