В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют более 2 км тротуара

В Ленинском районе Новосибирска специалистам предстоит провести ремонтные работы на более чем двух километрах тротуара.

Мэр Анатолий Локоть в рамках выездного совещания посмотрит, как продвигается работа по ремонту тротуара вдоль Толмачевского шоссе. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Участниками мероприятия станут Константин Васильев, занимающий должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, и начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. Кроме того, к ним присоединятся глава администрации Ленинского района Александр Гриб и Дмитрий Харланов, являющийся первым заместителем гендиректора ООО «Дорсиб плюс».

Отмечается, что рабочие приводят в порядок 2214-метровый участок от ООТ «Склады» до Толмачевского шоссе, 53. Согласно контракту, специалистам предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие проезжей части. Также речь идет об устройстве основания, асфальтобетонного покрытия. В рамках ремонтных работ будет проведена рекультивация земельных участков с добавлением черного грунта и засевом травы. До настоящего времени удалось разобрать грунт, выполнено устройство недостающих садовых и дорожных камней.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске примерно половина трамвайных путей подлежит ремонту. В местной мэрии заявили, что заменить нужно 44% трамвайных рельсов в ближайшие пять лет.