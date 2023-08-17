В Новосибирске 17 августа потеплеет до +21 градуса

В Новосибирске ожидается потепление до +21 градуса 17 августа.

17 августа в Новосибирске потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Как отмечают синоптики, днём 17 августа температура воздуха поднимется +21 градуса. Ночью столбик термометра укажет на +14 градусов. В город придёт облачная температура с прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 9 м/с.

Ночью в Новосибирской области похолодает до +4 градусов, местами ожидается +14. Днём потеплеет до +22. В регионе продолжатся сильные дожди, а утром и ночью могут появиться туманы.

Напомним, что с 16 по 18 августа в Новосибирске будет стоять ненастная погода. 16 августа в Новосибирске пойдет сильный ливень. К 18 августа дожди прекратятся.