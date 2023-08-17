В Новосибирске открылась конференция по женскому лидерству

В Новосибирске открылась конференция, посвященная женскому лидерству.

17 августа в Новосибирске состоялась конференция, посвященная женскому лидерству. Женская ассамблея Новосибирской области организовала масштабное мероприятие, на котором присутствовали представительницы самых различных сфер – от бизнеса и промышленности до культуры и спорта. Конференция проходила в Концертном зале им. А.М. Каца Новосибирской филармонии и собрала более 1000 участниц. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева подчеркнула в беседе с журналистом, что тема женского лидерства является актуальной. Она отметила, что женщины составляют более 55% трудоспособного населения России, и при этом имеют большой потенциал для роста в бизнесе и политике. В рамках конференции участницы обсуждали не только истории успеха отдельных женщин, но и тренд на объединение и поддержку друг друга.

Кроме этого, на конференции были организованы различные площадки: выставка-ярмарка товаров и услуг «Новосибирь: женское дело», мастер-классы, фотовыставки, а также представлены женские деловые объединения и институты поддержки.

Среди участников панельной дискуссии были первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, прима-балерина НОВАТ Анна Жарова, председатель президиума Женской ассамблеи Новосибирской области Ирина Кива, председатель совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер, а также олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх.

Хедлайнером программы стала Ксения Безуглова – российский общественно-политический деятель, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, чемпионка мира по прыжкам с парашютом и амбассадор Women Influence Community (Всемирная организация женского влияния).

Напомним, молодой бизнесмен из Новосибирска получил грант на импортозамещение.