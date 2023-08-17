В Новосибирске перед началом учебного года растёт спрос на школьных учителей

В преддверии нового учебного года в школах Новосибирска наблюдается заметный рост заинтересованности к педагогической профессии.

Количество вакансий для учителей в июле увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Параллельно с этим, число резюме соискателей на педагогические должности выросло на 13%.

Исследование показало, что наибольший дефицит специалистов наблюдается в областях математики, информатики, русского языка и литературы, а также английского языка. Особенно актуальным оказывается спрос на квалифицированных педагогов, специализирующихся на начальной школе.

Уровень оплаты труда для педагогических работников варьируется в зависимости от объема занятости, опыта и профессиональной подготовки. Согласно данным портала Зарплата.ру, уровень заработной платы предлагается в пределах от 15 до 80 тысяч рублей. Медианная зарплата педагогов за год поднялась на 4%, достигая отметки в 32 429 рублей.

Напомним, что образовательный процесс в новой средней общеобразовательной школе № 54 с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла стартует с 1 сентября, сообщила директор Юлия Езерская.