В Новосибирске подожгли Land Cruiser бывшего сотрудника МВД

Неизвестные подожгли Land Cruiser экс-сотрудника МВД в Академгородке Новосибирска.

В ночь на среду, 16 августа, в Академгородке Новосибирска загорелись несколько автомобилей на парковке. Как рассказал очевидец пожара для VN.ru, первым загорелся Land Cruiser бывшего сотрудника МВД. Местные жители уверены, что это был поджог.

Пожар начался ранним утром 16 августа на парковке дома №19 по улице Коптюга. Кроме Land Cruiser, загорелись и два других автомобиля. По словам очевидцев, огонь перекинулся на них позже.

Владелец дорогой машины — бывший сотрудник МВД, который занимается охранным бизнесом. Однако его автомобиль оформлен по документам на его жены.

Пожар потушили за несколько минут, никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе МЧС, кроме Land Cruiser, горели Audi и Toyota RAV4.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 68 пациентов. Из них 11 — лежачие. Троих выносили на носилках. Также из здания вывели трёх сотрудников.