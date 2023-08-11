В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 68 пациентов

Из загоревшейся больницы Новосибирска №3 эвакуировали 68 пациентов.

В Новосибирске начался пожар в больнице №3 в Советском районе. Из-за него в заведении объявили режим ЧП и эвакуировали 68 пациентов. Загорелся 1 квадратный метр линолеума от упавшей на пол лампы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 11 августа в 05:02. Огонь потушили в 05:41. Сам пожар повредил только линолеум, лампу и коробку с медицинскими изделиями, но для пациентов опаснее было задымление, которое он вызвал. В заведении ввели режим чрезвычайного положения, и из здания эвакуировали 68 пациентов. Из них 11 — лежачие. Троих выносили на носилках. Также из здания вывели трёх сотрудников.

Как сообщает депутат горсовета Светлана Каверзина, на момент публикации больница работает в штатном режиме: "Пострадавших нет, ущерба нет, сгорел 1 м2 линолеума. Лампа накаливания упала".

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске загорелась шиномонтажная мастерская на улице Большая. Для тушения пожара понадобилось 22 человека и 6 пожарных машин.

Также в Новосибирске в день ВДВ загорелись 2 квартиры в домах. Пожарные спасли из огня четырёх человек, и еще четырёх эвакуировали из соседних помещений.