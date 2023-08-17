В Новосибирске пострадали люди в ДТП с каретой скорой помощи

17 августа в районе станции метро «Золотая Нива» Новосибирска произошло тройное ДТП: одна из машин – карета скорой помощи.

О тройном ДТП в районе станции метро «Золотая Нива», которое произошло около двух часов дня 17 августа, сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54». Они рассказали, что после тройного ДТП образовалась большая пробка, а автомобили получили повреждения.

«По адресу улица Бориса Богаткова, 210/1 произошло столкновение трёх автомобилей. Водитель Тойота Витц, 2000 года рождения, двигался по улице Кошурникова со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Никитина», — сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

В это время карета скорой помощи из посёлка Краснообск, под управлением 39-летнего водителя, ехала перпендикулярно. После удара о медицинскую «ГАЗель» Тойота Виц влетела ещё и в автомобиль Мицубиси Лансер, которым управлял 27-летний водитель.

После ДТП на место приехал ещё один автомобиль скорой помощи – были осмотрены фельдшер и 60-летняя женщина. Однако, к счастью, никому из них госпитализация была не нужна.

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