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общество проиcшествия

В Новосибирске внедорожник столкнулся со столбом на перекрестке рядом с НГУ

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black

Водитель не справился с управлением своим внедорожником Toyota Land Cruiser возле НГУ в Академгородке.

По предварительным данным, у водителя произошел неожиданный приступ за рулем, в результате которого у него резко ухудшилось самочувствие. ДТП произошло в четверг, 17 августа, и информация о нем была передана свидетелями в Telegram-канале «АвтоБердск». На месте инцидента работали сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Представители пресс-службы Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП и сообщили, что водитель скончался из-за проблем со здоровьем. В настоящее время информация уточняется.

Ранее в Новосибирском районе, на Советском шоссе, произошло ДТП в среду, 16 августа, когда столкнулись автомобили Nissan X-Trail и Toyota Sienna. В результате инцидента три человека получили травмы.

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Александр Борисов
журналист

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