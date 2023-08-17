В Новосибирске возросло количество фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей

Новосибирская область заняла второе место по обнаружению фальшивых банкнот, преимущественно на торговых рынках и автозаправках.

Общее количество инцидентов с фальшивыми деньгами в Новосибирской области составило 34. Наибольшее количество случаев было зафиксировано на заправках, микрорынках и уличных торговых точках. Об этом сообщается в материалах, составленных Сибирским Главным управлением Банка России.

Подделывающие деньги в Новосибирске предпочитают использовать купюры номиналом в 5000 рублей, также подвергаются подделке купюры в 1000 и 500 рублей. Особый риск подделки представляют старые купюры, так как местные подделыватели используют копировальную технику для их изготовления.

Заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области, Кирилл Гребенюк, подчеркнул на пресс-конференции, посвященной борьбе с фальшивомонетчиками в Сибирском федеральном округе (СФО), что новые банкноты обладают дополнительными защитными элементами, которые невозможно скопировать на обычной копировальной технике.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказал мнение о пользе внедрения цифрового рубля для жителей России, отметив, что это поможет сократить случаи мошенничества.