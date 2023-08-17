В Новосибирской области запросили дополнительные 1,7 млн на квартиру для сироты

В Новосибирской области не хватает денег на жильё для сирот.

Прокуратура Убинского района заставила администрацию обратиться в Минстрой Новосибирской области и запросить 1,7 млн на жильё для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: текущих мер не хватает, чтобы сократить очередь на получение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Проверка показала, что принимаемые в текущем году меры по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот являются недостаточными и неэффективными, поскольку не влияют на динамику сокращения очереди на жилье», — сообщили в прокуратуре.

При текущих ценах на жильё 1,7 млн рублей может хватить на покупку однокомнатной квартиры.

В 2024 году Убинский район получит на покупку жилья для сирот 14 млн рублей, а в 2025 году — 36,4 млн рублей. При цене одной квартиры в 1,7 млн рублей этого хватит, чтобы обеспечить однокомнатными квартирами 30 человек за 2 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области за полгода на пригородных электричках стали ездить на 7,5% больше граждан. Пригородными поездами АО «Экспресс-пригород», курсирующими по маршрутам Новосибирской области, воспользовались 12,5 млн пассажиров.