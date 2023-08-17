В парке Новосибирска посадили 30 пурпурных берез

В Новосибирске прошла акция по посадке 30 пурпурных берез.

В Новосибирске состоялась акция по посадке 30 пурпурных берез в парке "Березовая роща" 17 августа. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Вице-мэр города Анна Терешкова.

Пурпурная береза отличается нетипичным для берез цветом листвы. Она очень эффектно смотрится на фоне зданий или растений с контрастной окраской, как в одиночных посадках, так и в составе сложных древесно-кустарниковых композиций. Такие деревья посадили впервые в парке.

Осенью в парке будут высажены еще 131 дерево, среди которых 41 ель и 90 берез.

Напомним, молодой бизнесмен из Новосибирска получил грант на импортозамещение.