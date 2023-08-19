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общество

В католический храм Новосибирска привезли новый орган из Филиппин

Фото: «Органные концерты в Соборе на Горького 100» / ВК

В Новосибирске в католический храм привезли новый орган из Филиппин.

В Новосибирске в католическом храме на Максима Горького, 94, появился новый орган. Инструмент был привезен из Филиппин фирмой «Диего Сера Оrganbuilders» в мае 2023 года. Об этом сообщили в группе «Органные концерты в Соборе на Горького 100» «ВКонтакте».

Сейчас продолжается процесс интонировки органа, который планируют завершить к концу августа. Инструмент имеет два мануала, 24 регистра и 1500 труб. Фасад органа украшен изысканными деталями.

Напомним, в Новосибирске суд начал рассматривать дело о краже серебряных украшений из храма Георгия Победоносца.

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Дамир Трубников

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