В католический храм Новосибирска привезли новый орган из Филиппин

В Новосибирске в католический храм привезли новый орган из Филиппин.

В Новосибирске в католическом храме на Максима Горького, 94, появился новый орган. Инструмент был привезен из Филиппин фирмой «Диего Сера Оrganbuilders» в мае 2023 года. Об этом сообщили в группе «Органные концерты в Соборе на Горького 100» «ВКонтакте».

Сейчас продолжается процесс интонировки органа, который планируют завершить к концу августа. Инструмент имеет два мануала, 24 регистра и 1500 труб. Фасад органа украшен изысканными деталями.

Напомним, в Новосибирске суд начал рассматривать дело о краже серебряных украшений из храма Георгия Победоносца.