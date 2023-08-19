В Новосибирске изменили график движения трамваев из-за реконструкции путей

В эту субботу, 19 августа, трамваи на левом берегу Новосибирска закончат ходить раньше, изменится и график движения рельсового транспорта в воскресенье.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили об изменении графика движения трамваев, которые находятся на балансе филиала №4 ГЭТ «Левобережный». Это связано с реконструкцией путей на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Сегодня, 19 августа, трамваи закончат ходить на этом участке до 22.00. А в воскресенье, 20 августа, первые вагоны проедут по Сибиряков-Гвардейцев в 8.00.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что менять надо 44% рельсовых путей. Причём сделать это надо в ближайшие пять лет. На 80% изношен и сам парк трамвайных депо левого и правого берега.