Новосибирский военачальник оценил ход спецоперации.

Командир элитного батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панфёров рассказал о сроках окончания специальной операции (СВО), пишет «МК в Новосибирске».

По его словам, не все боевые задачи выполнены, но на данный момент выстроена система обороны, позволяющая удерживать позиции во время выполнения задач. К осени ситуация может привести к перевесу сил в пользу Вооружённых Сил РФ.

Панфёров отметил, что атаки солдат эффективны и помогают удерживать позиции, однако о конце спецоперации говорить рано, так как действия ещё не привели к победе одной из сторон или мировому соглашению. Он также подчеркнул необходимость быть жестче к противнику и выполнить все поставленные задачи.

Ранее комбат «Веги» Панфёров рассказал о погибших бойцах.