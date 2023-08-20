Огромная толпа собралась у Центрального рынка в Новосибирске

Во время проведения фестиваля пива центр Новосибирска заполонили люди.

В Новосибирске прошел двухдневный фестиваль крафтового пива, который привлек огромное количество людей.

Вход на Центральный рынок, где проходил фестиваль, был перегружен посетителями. Очевидцы сообщают о десятках человек, собравшихся возле входа на рынок. Всего на фестивале приняли участие 30 пивоварен, представивших более 100 видов крафтового пива, сидра и медовухи.

Напомним, в Новосибирске с 11 по 13 августа на аэродроме Мочище проходил рок-фестиваль «Ветер Сибири». За первые 2 дня фестиваля на нём сыграли 2 свадьбы, и парень сделал предложение своей девушке. Видео с предложением руки и сердца опубликовал корреспондент Сиб.фм.

Парня с девушкой вывел на пространство перед сценой ведущий и скомандовал ему «Принять позицию №2». После чего парень опустился на одно колено перед девушкой и предложил ей стать своей женой.