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проиcшествия

В Новосибирске опубликовано видео гибели 3-летнего мальчика под колёсами иномарки

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске иномарка насмерть сбила мальчика в возрасте трех лет.

В областном центре под колесами автомобиля во дворе погиб маленький ребенок. Об этом Сиб.фм рассказали очевидцы.

Трагедия произошла на улице Тюленина 20/1. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и правоохранительных органов, которые приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

На камеру, установленную на крыше соседнего дома, был запечатлен момент наезда иномарки на малыша. Судя по кадрам, мальчик вырывается из рук матери, когда они направляются к дороге, и практически сразу попадает под колеса машины. К сожалению, спасти малыша не удалось.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске раскрыты подробности смертельного ДТП на Красном проспекте.

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Павел Фролов
Журналист

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