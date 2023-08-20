Возрастные жители Новосибирска желают отправиться в зону СВО

Панфёров заявил о желании возрастных жителей Новосибирска отправиться в зону СВО.

Командир элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров сообщил о желании жителей Новосибирска старше 50 лет отправиться в зону СВО. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Он отметил, что для выполнения задач СВО отбор происходит тщательно и требует наличия опыта у бойцов, готовых выполнять поставленные задачи.

По словам Панфёрова, многие люди старше 50 лет обращаются к нему с просьбой взять их на контрактную службу, однако из-за требований по возрасту они не могут быть приняты. Комбат подчеркнул, что отбор кадров на службу достаточно жесткий, и если бы наблюдался недостаток кадров, критерии бы ослабили.

Панфёров также заявил, что не верит в возможность введения всеобщей мобилизации, так как отбор происходит по-прежнему достаточно жестко. Он подчеркнул, что для выполнения задач СВО необходимы опытные бойцы, готовые к выполнению поставленных задач.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров высказался о сроках окончания СВО.