Жители Новосибирска стали чаще страдать психическими расстройствами

Проживающие в Новосибирске граждане стали чаще страдать психическими расстройствами.

Жители Новосибирской области стали с большим вниманием относиться к собственному здоровью. Об этом сообщила территориальная служба статистики.

Согласно предоставленным сведениям, в минувшем году жители региона посетили медиков 30,7 млн раз. Годом ранее показатель был на 1,3% меньше. В 2022 году в области было зафиксировано 4,8 млн случаев острых и хронических болезней. Отмечается, что 2,3 млн случаев были зарегистрированы впервые. Больше всего среди них патологий органов дыхания. На них приходится 46% от общего числа случаев.

В Новосибирскстате сообщили о снижении показателя заболеваемости активным туберкулезом на семь процентов. На нарушения системы кровообращения пожаловались 16% пациентов. Кроме того, наблюдается рост на 14% первичной заболеваемости сахарным диабетом за год. В области за 12 месяцев обнаружили еще 2 тыс. ВИЧ-инфицированных.

За указанный период рак впервые выявили у 11,5 тыс. проживающих в Новосибирской области граждан. В позапрошлом году показатель был меньше на 9%. Впервые психические расстройства и расстройства поведения затронули 4,2 тыс. пациентов в регионе. Аналитики отметили, что за год цифра увеличилась на 26%.

Как ранее писал Сиб.фм, в минздраве Новосибирской области высказались о дефиците лекарств от ВИЧ-инфекции.