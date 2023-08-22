Депутат Госдумы Соболев высказался о будущем генерала Суровикина: «Решит президент»

Депутат Госдумы Виктор Соболев не исключил увольнение генерала Сергея Суровикина.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркнул, что увольнение Суровикина с военной службы возможно. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что в настоящее время официальные сведения по данному вопросу отсутствуют. Решение о должности генерала принимает глава российского государства Владимир Путин. Соболев уточнил, что именно российский лидер решает, на какой должности Суровикину находиться.

«У меня таких данных нет, но такое вполне вероятно. Наверное, генерал Суровикин где-то сделал что-то не то. Но повторюсь, официальных данных по этому поводу пока нет, так что я не могу опровергнуть или подтвердить информацию», — сказал Соболев.

Напомним, что ранее Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бывший главред «Эха Москвы», сообщил, ссылаясь на свои источники, что Суровикина сняли с поста командующего российскими ВКС. Стоит отметить, что Суровикин был командующим ВКС РФ с 31 октября 2017 года. Кроме того, с 8 октября минувшего года он командовал Объединенной группировкой российских войск на Украине. 11 января текущего года генерала назначили замкомандующего.

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