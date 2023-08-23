Назначен врио главкома ВКС вместо генерала Суровикина из Новосибирска

Источник сообщил о назначении Виктора Афзалова на должность Сергея Суровикина.

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина, который был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Об этом в среду сообщил информированный источник РИА Новости.

Суровикин возглавлял ВКС России с октября 2017 года, а также командовал российской группировкой в Сирии и был командующим войсками Восточного военного округа. В настоящее время он находится в краткосрочном отпуске, утверждает агентство.

Афзалов уже исполнял обязанности главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО. Новое назначение генерала-полковника связано с временным отсутствием Суровикина на должности главкома ВКС.

Напомним, накануне член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркнул, что увольнение Суровикина с военной службы возможно, добавив, что в настоящее время официальные сведения по данному вопросу отсутствуют.