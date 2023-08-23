В Москве найдены тела всех восьми участников экскурсии по местным коллекторам

В Москве проводится процедура опознания всех погибших в местном коллекторе после сильных дождей человек.

В общей сложности речь идет о 8 гражданах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский Следком. Именно столько человек было в группе, которая решила отправиться на экскурсию по коллекторам.

По информации представителя экстренных служб, участниками экскурсии по московским подземным коллекторам 20 августа были восемь человек. За короткое время произошел быстрый подъем воды, к чему привел мощный ливень. Присоединиться к экскурсии решили более 20 человек. Все они записались, однако многие решили изменить свои планы из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.

Тела участников экскурсии обнаружили в Москве-реке в районе парка "Зарядье" и около Большого Устьинского моста. Согласно имеющимся сведениям, одно тело нашли в коллекторе близ Павелецкого вокзала. По факту случившейся трагедии возбудили уголовное дело. Следователям уже удалось установить трех причастных к организации и проведению этой экскурсии. Им грозит 10-летний тюремный срок. Несколько человек объявили в розыск.

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