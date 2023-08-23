Пассажир авиарейса Баку — Новосибирск закурил на борту

В Новосибирске транспортная полиция возбудила административное дело из-за курения в туалете самолёта.

В аэропорту Толмачево произошел инцидент с пассажиром, прибывшим на рейсе из государства в восточном Закавказье. Представитель авиакомпании сообщил в дежурную часть МВД России о том, что на борту самолета пассажир решил закурить.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 18-летний житель Новосибирска курил в туалетной комнате лайнера. Мужчину привлекли к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 6.24 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Сотрудниками линейного отдела МВД России составлен протокол об административном правонарушении, и нарушитель будет наказан административным штрафом.

Напомним, ранее самолет Новосибирск-Москва приземлился с неисправным двигателем.