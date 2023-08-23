В Новосибирске составлен уточнённый прогноз погоды на сентябрь 2023 года

Новосибирцев в сентябре ожидает переменчивая погода.

Первый месяц осени в Новосибирске будет характеризоваться резкими перепадами температуры, а к концу сентября могут начаться заморозки до -2 градусов. По данным портала Gismeteo, дожди будут идти в 12 из 30 дней, а большую часть месяца будет облачно. В первой декаде температура днем будет колебаться от +14 до +20 градусов, а самым теплым днем станет 3 сентября с температурой в +26 градусов.

Вплоть до 10-го числа температура воздуха будет понижаться, и только 12 сентября прервет череду холодных дней. Но тепло продлится всего до 14-го числа. Вторая волна похолодания ожидается с 15 сентября, когда температура опустится до +2...+6 градусов дневные часы, а в последнюю неделю в ночные часы будут заморозки.

Сервис «Яндекс погода» также прогнозирует низкий температурный режим без потепления до +20 градусов в сентябре, а дожди будут идти на протяжении девяти дней. Портал World-Weather основывается на данных статистики за прошлые годы, и прогноз не сильно отличается от других сервисов. Самым теплым днем станет 2 сентября, когда температура поднимется до +22 градусов, а самым холодным — 6 сентября, когда похолодает до +9 градусов.

Напомним, в Новосибирске похоронят 15-летнюю девочку, погибшую в московском коллекторе.