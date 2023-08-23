В Новосибирске участникам «Технопрома-2023» сделали ЭКГ

Новосибирцам сделали ЭКГ на форуме «Технопром-2023».

На форуме «Технопром» в Новосибирске участникам делают ЭКГ с помощью кардиокресла, разработанного Сеченовским университетом и компанией CardioQVARK. Об этом в среду сообщает «BFM-Новосибирск».

Кресло позволяет записать кардиограмму за одну минуту, результаты отправляются на сервер, где их оценивает врач. Пациент получает два СМС-сообщения с автоматическим анализом и расшифровкой ЭКГ. Кардиокресло может быть установлено в любом месте, что позволяет проводить дистанционный скрининг и обеспечивать высококвалифицированную медицинскую помощь в отдаленных уголках страны.

Представители новосибирских компаний и медицинских организаций проявляют интерес к кардиокреслу, но о заявках и контрактах речь пока не идет. Технопром-2023 обсудит разработки в области высокотехнологичного здравоохранения и фармакологии с потенциальными инвесторами.

Напомним, в правительстве НСО оценили влияние «Технопрома» на реальный сектор экономики РФ.