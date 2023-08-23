В Новосибирской области хоронят участника СВО, вытащившего с поля боя товарища

Сегодня, 23 августа, в Венгеровском районе Новосибирской области прощаются с участником СВО, который погиб, вытаскивая с поля боя раненого товарища.

23 августа в селе Петропавловка 2-я, в доме №3 на улице Барбашова проходят похороны 32-летнего Ильшата Гумирова. Траурный митинг начался в 11.00.

«Он погиб 13 августа 2023 года при исполнении обязанностей военной службы и выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины»,

- говорится в сообщении администрации Венгеровского района.

Известно, что Ильшат Гумиров во время обстрела бросился вытаскивать товарища, но в итоге сам получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сегодня на прощании с участником СВО много земляков, есть и друзья детства из села Усманка Кыштовского района, где семья героя проживала во время учёбы школьника в младших классах.

Также напомним, что в прошлые выходные хоронили участника СВО из города Черепаново Новосибирской области – 40-летний Сергей Поморцев также погиб при исполнении воинского долга.