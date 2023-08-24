В главке МЧС Новосибирской области рассказали о массовом скоплении людей в «Победе»

Утром 24 августа в Новосибирске можно было наблюдать скопление сотрудников МЧС возле кинотеатра «Победа».

Очевидцы рассказали, что утром 24 августа около кинотеатра «Победа» можно было увидеть большое скопление машин и людей в форме МЧС. Сегодня сотрудники чрезвычайного ведомства сегодня отпраздновали День российского флага.

«Состоялась встреча сотрудников МЧС с сенатором Александром Карелиным. Встреча состоялась в кинотеатре «Победа», где Александром Александровичем, в том числе были вручены награды наиболее отличившимся сотрудникам МЧС как в спорте, так и в патриотическом воспитании молодого поколения,

- рассказал Сиб.фм начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. – Встреча закончилась просмотром патриотического фильма «За Палыча». Накануне также прошли мероприятия в областном главке МЧС».

Также накануне на фасаде здания главка МЧС России по Новосибирской области, по адресу улица Октябрьская,80 был поднят российский триколор, а лучших сотрудников лично наградил начальник ведомства Виктор Орлов.

Кроме того, напомним, что в День российского флага, который отмечают 22 августа, бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» организовали автопробег и возложили цветы к стеле на Гусинобродском кладбище.