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общество культура

В главке МЧС Новосибирской области рассказали о массовом скоплении людей в «Победе»

Фото с сайта ГУ МЧС России по Новосибирской области

Утром 24 августа в Новосибирске можно было наблюдать скопление сотрудников МЧС возле кинотеатра «Победа».

Очевидцы рассказали, что утром 24 августа около кинотеатра «Победа» можно было увидеть большое скопление машин и людей в форме МЧС. Сегодня сотрудники чрезвычайного ведомства сегодня отпраздновали День российского флага.

Фото В главке МЧС Новосибирской области рассказали о массовом скоплении людей в «Победе» 2

«Состоялась встреча сотрудников МЧС с сенатором Александром Карелиным. Встреча состоялась в кинотеатре «Победа», где Александром Александровичем, в том числе были вручены награды наиболее отличившимся сотрудникам МЧС как в спорте, так и в патриотическом воспитании молодого поколения,

- рассказал Сиб.фм начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. – Встреча закончилась просмотром патриотического фильма «За Палыча». Накануне также прошли мероприятия в областном главке МЧС».

Фото В главке МЧС Новосибирской области рассказали о массовом скоплении людей в «Победе» 3

Также накануне на фасаде здания главка МЧС России по Новосибирской области, по адресу улица Октябрьская,80 был поднят российский триколор, а лучших сотрудников лично наградил начальник ведомства Виктор Орлов.

Кроме того, напомним, что в День российского флага, который отмечают 22 августа, бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» организовали автопробег и возложили цветы к стеле на Гусинобродском кладбище.

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Елена Отмахова
журналист

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