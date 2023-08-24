В Новосибирске хирурги спасли мужчину с огромным тромбом в сердце

Врачи в Новосибирске удалили 30-сантиметровый тромб, образовавшийся в сердце мужчины.

В Новосибирске врачи регионального сосудистого центра НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина спасли жителя Кольцово, которому в сердце образовался огромный тромб длиной 30 см. Мужчина страдал от сильной отдышки, и скорая помощь экстренно доставила его в больницу.

При обследовании выяснилось, что часть тромба уже оторвалась и осела в лёгочной системе. Хирурги приняли решение одновременно провести операцию на сердце и лёгочной артерии, чтобы удалить тромб. В результате медики восстановили целостность структур сердца и сосудов, и пациент успешно перенёс вмешательство. Однако, как рассказал сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Хван, такие тромбы в сердце очень редки и обычно не достигают 20 см.

Причина подобной тромбоэмболии — тромбоз глубоких вен, который может возникнуть из-за заболеваний, травм или других факторов риска. По словам врачей, за последние 5 лет это первая победа в таком сложном случае, а без своевременной помощи летальность составляет 100%.

Напомним, врачи в Новосибирске фиксируют до 6 случаев инфаркта в день.