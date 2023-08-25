Депутат из Новосибирска Антонов рассказал об угрозах и покушениях на жизнь Пригожина

Пока все спорят: погиб ли основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, есть и те, кто не спешат с выводами. Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов объяснил, с чем связаны сомнения.

К вечеру четверга, 24 августа, появились первые доказательства гибели при крушении бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Между тем, все пока стараются выражаться о смерти главы «музыкантов» осторожно. В Новосибирске первым эти сомнения выразил комбат «Веги», вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров.

– Андрей Борисович, а вы верите, что на борту был именно Пригожин?

– Вот в том то всё и дело: Пригожиных-то много, во-первых. Во-вторых, хочу сказать: как бы не случилось так, что мы его сейчас оплакиваем, а он через два дня выйдет и скажет: «да вот же я, выполняю задачи, которые стоят перед моей организацией, что вы обо мне слёзы льёте?» И это будет анекдот. Правильно? Поэтому надо дождаться результатов экспертизы, учитывая те события, которые происходили летом. Хотя для нашей страны месяц август всегда был историческим, начиная с 1991 года, — комментировал Сиб.фм Андрей Панфёров.

Мысль о том, что погиб не сам Евгений Пригожин, выразил и депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который сейчас находится в Донецке.

«Сейчас смотрю различные телеграмм-каналы: все хоронят Пригожина. Но я бы, прежде, чем хоронить Пригожина, дождался официальной информации и официальных итогов расследования, потому что генетическая экспертиза не проведена на сегодняшний день, самолётов было два: в каком летел Пригожин пока непонятно. Потому что в самолёте, где летел Пригожин – лететь не нужно, исходя из элементарной безопасности: человек находился под постоянной угрозой покушений или убийства. Здесь есть вероятность, что Пригожин жив и здоров, и всё у него хорошо. Инсайдами я не обладаю, но давайте не будем спешить с похоронами, — объяснил свою позицию Сиб.фм Ростислав Антонов.

– Во-вторых, сами представители ЧВК «Вагнер» просят журналистов не публиковать непроверенную информацию про самолёт и всё остальное... Я следую этому совету, и не тороплюсь с выводами, потому что от этого многое зависит и в зоне СВО».

Тем не менее, официальный представитель ЧВК «Вагнер» в Новосибирске, президент некоммерческой организации «Силовое Единство Сибири» Валерий Фёдоров уже заявил об убийстве Евгения Пригожина.