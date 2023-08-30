Могилу главы ЧВК «Вагнер» Пригожина посетили его дочь и вдова

Дочь и вдова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина посетили его могилу.

Утром 30 августа дочь и вдова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

«По православной традиции, самые близкие родственники утром после похорон посещают место захоронения, чтобы душа усопшего обрела покой», — уточняют в сообщении.

В то же время Telegram-канал Baza утверждает, что женщина на фото — жена не Евгения Пригожина, а его двойника. Настоящей супруги основателя военной компании на церемонии не было, сказано в сообщении источника.

Помимо родных в этот день на могилу пришло около 30 человек.

Напомним, что глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет подтвердил его смерть по результатам экспертизы. Ранее Сиб.фм публиковал первые фотографии его могилы. Однако британский таблоид Daily Mail утверждает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не погиб в авиакатастрофе, а жертвой крушения самолёта якобы стал его двойник.