В Новосибирске запланировали строительство станции метро «Каменская»

Новая станция метро «Каменская» запланирована для строительства в Новосибирске. В Новосибирске в проект планировки внесли новую станцию метро «Каменская». Об этом сообщили на официальном сайте мэрии города.

Станция «Каменская» появится на правом берегу на пересечении улиц Ипподромская и Военная. Отрезок линии планируют начать строить после 2030 года. Сроков реализации пока нет.

Напомним, что в Новосибирске разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили до 25 декабря 2023 года.

Ранее люди с ограниченными возможностями протестировали метрополитен Новосибирска на доступность.

Кроме того, Новосибирский метрополитен, помимо своей основной функции быстрой транспортировки, стал площадкой для проведения интересных и уникальных выставок.