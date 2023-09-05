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общество

Новосибирск оказался в числе 22 лучших практик по повышению индекса

Фото: Телеграм-канал «Терешкова Анна»

Терешкова рассказала, что Новосибирск занял достойное место среди практик по повышению индекса.

Руководство Новосибирска получило благодарность за повышение индекса качества городской среды. Об этом сообщила новосибирский вице-мэр Анна Терешкова в Телеграм-канале.

Благодарственное письмо поступило от министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. Новосибирск оказался в числе 22 лучших практик по повышению индекса. Терешкова подчеркнула, что с результатами практик ознакомили в рамках международного форума «Север-юг: комфортная среда» в Ханты-Мансийске. Она поблагодарила свою команду за проделанную работу.

«Дорогие друзья! Наша команда города Новосибирска отмечена благодарственным письмом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллина И.Э. за повышение индекса качества городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды», — написала Терешкова в ТГ-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, опубликованы фото дорожной ситуации на «Кольце ада» в Новосибирске.

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Павел Фролов
Журналист

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