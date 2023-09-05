Под Новосибирском мужчина натравил алабая на кота

В Новосибирской области алабай насмерть загрыз кота.

В Новосибирской области в Куйбышеве в сквере "Рябинушка" алабай загрыз кота 3 сентября. Об этом сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во «Вконтакте».

Очевидцы происшествия заявили, что владелец собаки был пьян и намеренно натравил своего питомца на кота, а затем просто наблюдал за ужасной расправой. По словам подписчика паблика, мужчина даже снял намордник с собаки.

Жители Куйбышева рассказали, что мёртвого кота кормила местная бабушка, живущая рядом.

Один из посетителей парка вызвал полицию, но к прибытию сотрудников ни алабая, ни его хозяина на месте уже не было. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили,что начали проверку инцидента. Правоохранители устанавливают личность владельца собаки.



Как ранее писал Сиб.фм, мигрантка избила своего ребёнка в детской больнице Новосибирска.