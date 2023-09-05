Появилось первое фото генерала Суровикина из Новосибирска после 24 июня

Генерал Суровикин из Новосибирска впервые появился на публике после мятежа.

Генерал Сергей Суровикин из Новосибирска находится вместе со своей женой. Телеграм-канал «Кровавая барыня» опубликовал фото генерала, сделанное 4 сентября.

На снимке бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО гуляет по Москве вместе со своей женой.

Сергей Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным подняли мятеж. Тогда генерал обращался публично к наёмником с призывом одуматься. Позже его освободили от должности командующего Воздушно-космическими войсками, но он всё еще находится в распоряжении Минобороны России. Точный статус генерала достоверно неизвестен, но на момент публикации в администрации президента согласовывают его новую должность и место службы. Об этом сообщал глава Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее было сообщено, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении Суровикина.

Ранее Сиб.фм публиковал подборку фактов о «Генерале Армагеддоне». Свое прозвище он заслужил жесткими действиями во время путча ГКЧП и в Сирии.