Расследование против Суровикина: Шойгу задали прямой вопрос

Министр обороны Шойгу не ответил на вопрос о том, ведётся ли расследование в отношении генерала Сергея Суровикина.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отказался комментировать возможное расследование в отношении генерала Сергея Суровикина. Вопрос был задан журналистами после пресс-конференции, посвященной результатам переговоров с Турцией в Сочи.

Напомним, что Суровикин исчез из публичного пространства после попытки мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» в Ростовской области в июне 2023 года. По данным издания The New York Times, генерал знал о готовящемся восстании и якобы помогал организаторам мятежа. Официального подтверждения этих данных не было.

Суровикин находился вне общественного поля зрения почти два месяца, пока один из журналистов не подтвердил информацию об отставке генерала. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию Суровикина, на которой он идет по улице в Москве вместе с женой.