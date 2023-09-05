В Новосибирске заключенный попытался убить сокамерника с помощью заточки

В Новосибирске заключенный нанес 6 ударов сокамернику самодельной заточкой.

В Новосибирске заключенный Эрес Монгуш нанес сокамернику 6 ударов заточенной металлической пластиной из-за обиды. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

По данным следствия, Монгуш отбывал наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за разбойные нападения и угон автомобиля. Однако из-за личной обиды на сокамерника попытался его убить. Довести дело до конца ему помешали другие заключенные. Потерпевшего сокамерника удалось спасти медработникам.

После происшествия на Монгуша завели новое уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сам мужчина вину не признал. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13,5 лет в колонии особого режима.

Напомним, в Новосибирске суд продлил арест обвиняемому в госизмене учёному Звегинцеву.