Из Новосибирска в зону СВО отправили гуманитарный груз с Голгофой

Из Новосибирска в ЛНР отправили большой напольный православный крест.

В понедельник, 4 сентября, состоялась отправка гуманитарной машины с прицепом из Новосибирска в Луганскую народную республику (ЛНР). Она наполнена необходимыми вещами для бойцов на фронте, посылками и святынями. Об этом сообщили в региональном отделении политической партии «Справедливая Россия — за правду».

В машине находятся маскировочные сети, тепловизионные прицелы, рации, медикаменты, продукты, старые баннеры и другие необходимые материалы для строительства укрытий для бойцов на передовой. Также в прицепе находится 1000 пар носков, 30 антитепловых накидок и 4000 "сухих душей", которые были созданы волонтерской группой "Тепло солдатам" при приходе во имя преподобного Серафима Саровского в Тогучинском районе.

В дополнение к этому, в прицеп загружены детские игрушки, которые будут развезены по населенным пунктам ЛНР. Однако, с особым трепетом Шилов и Мажирин транспортируют большой напольный православный крест, в котором есть медальон с камнем от Гроба Господня. Крест был изготовлен специально для храма во имя Всех Святых, расположенного в подворье Вознесенского монастыря Луганской епархии.

Участники проекта ранее уже доставляли икону святителя Николая Чудотворца в Луганск. Они отметили, что помощь в доставке святынь и реставрации икон из луганских храмов, а также их возвращение в ЛНР станет новым постоянным направлением проекта "УАЗ на Донбасс".

Ранее Сиб.фм сообщал, что три беспилотника атаковали Москву 5 сентября. БПЛА были обнаружены и сбиты ПВО Тверской области, в районе Завидлово.