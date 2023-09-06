На Восточном обходе в Новосибирске открыли путепровод

В Новосибирске на Восточном обходе открыли путепровод протяженностью 85 метров.

В Новосибирске на Восточном обходе открыли новый путепровод на второй транспортной развязке 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Андрей Травников присутствовал на церемонии открытия. Новый путепровод имеет протяженность 85 метров и предназначен для обеспечения безопасного подъезда к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленное, а также к садовым товариществам.

Глава региона отметил, что около 16 тысяч жителей ждали открытия путепровода. Травников подчеркнул, что строительство данного объекта стало одним из этапов создания опорной сети дорог вокруг городской агломерации. Компания "Новосибирскавтодор", которая является подрядчиком на федеральном объекте, готова работать с опережением графика.

Восточный обход должен связать трассы Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", а также Гусинобродское шоссе и будущий Южный транзит. Открытие нового путепровода на второй транспортной развязке стало первым этапом строительства данного объекта. Губернатор отметил, что финансирование может быть увеличено.



Напомним, мэр Новосибирска Локоть озвучил сроки начала отопительного сезона.