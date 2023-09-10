Генерала Суровикина из Новосибирска заметили с женой в ЦУМе

Журналист заявила, что генерал Сергей Суровикин был замечен в одном из столичных ТРЦ.

Генерал Сергей Суровикин, бывший командующий объединенной группировкой войск, впервые появился на публике после своей пропажи. Он был замечен в московском ЦУМе вместе со своей супругой. Об этом сообщила корреспондент и светский обозреватель издания «Коммерсант» Евгения Милова.

«Недавно найденный генерал продолжает восстанавливать жизненные силы. Только что отобедал с супругой в кафе ЦУМа», — написала Милова.

Ранее, 4 сентября, журналистка Ксения Собчак сообщила, что Суровикин находится дома со своей семьей. Генерал Виктор Заварзин также подтвердил, что найденный генерал находится в отпуске.

Кроме того, по информации издания «Царьград», Суровикин получил неплохую должность «по СНГ».

Напомним, ранее житель Новосибирска публично потребовал предоставить доказательства гибели Пригожина