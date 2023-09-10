На выборах губернатора Новосибирской области явка составила 21% к середине третьего дня

Более 440 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора Новосибирской области.

В Новосибирской области с 8 сентября проходят выборы губернатора. В воскресенье, 10 сентября, в последний день голосования, прошла пресс-конференция областной избирательной комиссии, на которой глава ведомства Ольга Благо назвала промежуточные результаты голосования.

По состоянию на 12:00 10 сентября общая явка составила 21,24% или 443 932 избирателя.

В Новосибирске явка составила 13,6%, в отдельных районах области эта доля значительно больше. Наиболее активно голосуют Железнодорожный, Советский и Центральный районы Новосибирска. Наименьшая явка — в Кольцово и Бердске.

«Кампания проходит достаточно спокойно, идет мониторинг публикуемых сообщений в СМИ и в соцсетях. На 10 часов 10 сентября выявлено 24 публикации. 11 из них о якобы о принуждении людей голосовать за вознаграждение», — сообщила председатель избирательной комиссии Ольга Благо.

При этом непосредственно в избирком жалоб на проведение голосования не поступало. Единственное нарушение выявили на предмет агитации: заявление подала депутат 46 округа Светлана Каверзина. После этого нарушение устранили.

На 1804 избирательных участках дежурят 1500 наблюдателей от избиркома и различных политических партий, а также установлены более 800 камер наблюдения, с помощью которых можно зафиксировать нарушение.

Ранее в Новосибирске назвали районы с самой низкой явкой на выборы губернаторы.