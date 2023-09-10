В Новосибирске на обустройство остановок потратят более 14 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановок.

В Новосибирске на обустройство остановок общественного транспорта будет направлено более 14 млн рублей. Власти города ищут подрядчика для установки новых остановочных павильонов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

По документации закупки, МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» выступает в роли заказчика обустройства девяти остановок в трех районах города. Речь идет о Кировском, Первомайском и Советском районах Новосибирска. Среди остановок, которые планируются обустроить, — «Путепровод», «ул. Керченская», «Больница №9», «Завод Литейный», «Станция Сибирская», «Приобские электросети» и другие.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет установить новые остановочные павильоны и урны для мусора, предоставляемые заказчиком. Также на некоторых участках необходимо будет обустроить заездные карманы и тротуары, а также установить информационные таблички и знаки.

Работы должны быть завершены до 30 ноября 2023 года. Общая начальная цена двух контрактов составляет более 14 млн рублей. Подрядчики будут определены 16 сентября.

Напомним, ранее в Новосибирске арестовали владельца АЗС после наезда на ногу полицейскому.